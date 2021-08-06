У Києві завтра можуть обмежити роботу метро: названо причину

Завтра у Києві відбудеться футбольний матч між клубами "Шахтар" та "Олександрія". Можуть обмежити роботу метро.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
У суботу на НСК "Олімпійський" відбудеться матч (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олександрія" (Олександрія). Через це можливі деякі зміни в роботі столичного метро.
Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій підземки "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.