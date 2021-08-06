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У Києві завтра можуть обмежити роботу метро: названо причину

Автор: Анастасія Рокитна

Завтра у Києві відбудеться футбольний матч між клубами "Шахтар" та "Олександрія". Можуть обмежити роботу метро.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

У суботу на НСК "Олімпійський" відбудеться матч (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олександрія" (Олександрія). Через це можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій підземки "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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метроФутбол