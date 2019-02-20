У Києві завтра метро змінить графік роботи

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Крім того, завтра метрополітен буде працювати на одну годину довше

У Києві 21 лютого з 21:00 до 22:00 кілька станцій метро змінять графік роботи у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичного метрополітену.

Зокрема, станція метро "Олімпійська" в цей період часу працювати не буде, станція "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, станція "Палац спорту" буде закрита на вихід.

Після 23:00 можливе обмеження на вхід на цих станціях. Крім того, в цей день метро Києва буде працювати на одну годину довше.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 20 лютого, в столиці у зв'язку з ремонтом частково обмежать рух транспорту на Північному мосту і на перетині вул. Братиславській з вул. Шолом-Алейхема.

20 лютого у зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту: з 10.00 до 14.00 на Північному мосту через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина; з 14.00 до 19.00 на шляхопроводі на перетині вул. Братиславській з вул. Шолом-Алейхема.

Раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з першочерговим ремонтом на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 12 по 24 лютого в напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.