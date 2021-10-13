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У Києві завершили перевірку замінованого банку

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці завершили перевірку банківського відділення на вулиці Антоновича у Києві. Вибухонебезпечних предметів в ході перевірки не виявили.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала прес-офіцер Голосіївського управління поліції Києва.

Наразі поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом повідомлення про неправдиве мінування.

Водночас в поліції відмовилися уточнити, відділення якого саме банку мінували.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці отримали інформацію про мінування відділення банку в Голосіївському районі Києва. На місце події відразу ж вирушили вибухотехніки.

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