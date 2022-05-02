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У Києві зареєстровано понад 37 тисяч переселенців, - КМДА

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 19:30
У Києві зареєстровано понад 37 тисяч переселенців, - КМДА Фото: у КМДА назвали кількість переселенців, які перебувають у Києві (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на понеділок, 2 травня, у Києві зареєстровано понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше їх прибуло з Київської, Донецької та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці голови КМДА Марини Хонди.

За її словами, минулого тижня тиждень у столиці кількість зареєстрованих ВПО збільшилася на понад 10 тисяч осіб. Найбільше їх зареєстровано в Дарницькому районі - 6102 людини, Дніпровському - 5833 людини та Оболонському - 4300.

Також в КМДА нагадали, що виплата державної допомоги за березень та квітень 2022 року буде здійснена усім внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних.

"Починаючи з травня 2022 року, така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з територій, де тривають активні дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. Також допомогу отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат", - зазначили в пресслужбі КМДА.

Нагадаємо, що Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам проводитимуться виплати.

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