У Києві запрацювали нові центри вакцинації: адреси
Фото: у Києві відкрилися нові центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюють у торгових центрах мережі "Епіцентр", а також в ТЦ "Ретровіль".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.
Сьогодні в Helsi відрився запис на щеплення в нових центрах:
- "Епіцентр" на Петрівці - записатися можна тут: bit.ly/3jF9EYN;
- "Епіцентр" на Полярній - записатися можна тут: bit.ly/3zJ4TmQ;
- "Епіцентр" на Позняках - записатися можна тут: bit.ly/3BIBAl1;
- "Епіцентр" на Кільцевій - записатися можна тут: bit.ly/3h2j6DU;
- "Ретровіль" на проспекті Правди - записатися можна тут: bit.ly/3zUob8E.
Щеплення можна отримати вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Препарат від компанії Moderna призначений тільки для другої дози.
Нагадаємо, відкриття центру вакцинації в "Епіцентрі" на Кільцевій анонсували декількома днями раніше. А от центр вакцинації в "Ретровілі" працює ще з 30 серпня.