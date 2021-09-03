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В Киеве заработали новые центры вакцинации: адреса

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 15:57
В Киеве заработали новые центры вакцинации: адреса Фото: в Киеве открылись новые центры вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве открылись новые центры вакцинации от коронавируса. Они работают в торговых центрах сети "Эпицентр", а также в ТЦ "Ретровиль".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.

Сегодня в Helsi отрылась запись на прививку в новых центрах:

  • "Эпицентр" на Петровке - записаться можно здесь: bit.ly/3jF9EYN;
  • "Эпицентр" на Полярной - записаться можно здесь: bit.ly/3zJ4TmQ;
  • "Эпицентр" на Позняках - записаться можно здесь: bit.ly/3BIBAl1;
  • "Эпицентр" на Кольцевой - записаться можно здесь: bit.ly/3h2j6DU;
  • "Ретровиль" на проспекте Правды - записаться можно здесь: bit.ly/3zUob8E.

Прививки можно получить вакцинами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Препарат от компании Moderna предназначен только для второй дозы.

Напомним, открытие центра вакцинации в "Эпицентре" на Кольцевой анонсировали несколькими днями ранее. А вот центр вакцинации в "Ретровиле" работает еще с 30 августа.

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