В Киеве заработали новые центры вакцинации: адреса
Фото: в Киеве открылись новые центры вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве открылись новые центры вакцинации от коронавируса. Они работают в торговых центрах сети "Эпицентр", а также в ТЦ "Ретровиль".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.
Сегодня в Helsi отрылась запись на прививку в новых центрах:
- "Эпицентр" на Петровке - записаться можно здесь: bit.ly/3jF9EYN;
- "Эпицентр" на Полярной - записаться можно здесь: bit.ly/3zJ4TmQ;
- "Эпицентр" на Позняках - записаться можно здесь: bit.ly/3BIBAl1;
- "Эпицентр" на Кольцевой - записаться можно здесь: bit.ly/3h2j6DU;
- "Ретровиль" на проспекте Правды - записаться можно здесь: bit.ly/3zUob8E.
Прививки можно получить вакцинами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Препарат от компании Moderna предназначен только для второй дозы.
Напомним, открытие центра вакцинации в "Эпицентре" на Кольцевой анонсировали несколькими днями ранее. А вот центр вакцинации в "Ретровиле" работает еще с 30 августа.