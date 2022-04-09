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У Києві запустили ще чотири тролейбусні маршрути

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Київ, Субота 09 квітня 2022 10:07
У Києві запустили ще чотири тролейбусні маршрути Фото: у Києві відновлюють рух тролейбусів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на 9 квітня в Києві запустили ще чотири тролейбусних маршрути. Всі - на правобережній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

З 9 квітня на лінії вийшли тролейбуси:

  • №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту;
  • №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого;
  • № 9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту;
  • №17 від площі Космонавтів до площі Льва Толстого.

Також повідомляється, що в Києві на 62 автобусних маршрутах курсують 132 автобуси, на 8 трамвайних маршрутах - 35 трамваїв. Також працюють приватні перевізники на 31 маршруті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на червоній гілці метро Києва запрацювала станція "Берестейська".

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