У Києві запустили ще чотири тролейбусні маршрути
Фото: у Києві відновлюють рух тролейбусів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Станом на 9 квітня в Києві запустили ще чотири тролейбусних маршрути. Всі - на правобережній частині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
З 9 квітня на лінії вийшли тролейбуси:
- №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту;
- №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого;
- № 9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту;
- №17 від площі Космонавтів до площі Льва Толстого.
Також повідомляється, що в Києві на 62 автобусних маршрутах курсують 132 автобуси, на 8 трамвайних маршрутах - 35 трамваїв. Також працюють приватні перевізники на 31 маршруті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на червоній гілці метро Києва запрацювала станція "Берестейська".
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