В Києві замінять майже 200 застарілих світлофорів

Адресний перелік затверджено розпорядженням КМДА №363

В 2019-2022 годах во всех районах Киева реконструируют 189 старых светофорных объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На балансе коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" находятся 646 светофорных объектов, большинство из которых были построены в прошлом веке. В связи с многолетней эксплуатацией, их сети электропитания (кабель питания) и сети управления (контрольный кабель) требуют замены, отметили в КГГА.

КП "Центр организации дорожного движения", который определен заказчиком соответствующих работ, должен в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, выбрать генеральные проектную и подрядную строительную организации.

Этим распоряжением КГГА также предлагается внедрить на светофорных объектах автоматизированную систему учета электроэнергии.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, для определения технического состояния светофорных объектов в 2017 году приказом коммунального предприятия "Киевдорсервис" была создана специальная комиссия. Она утвердила адресный перечень светофорных объектов, которые нуждаются в обновлении в связи с отсутствием учета электроэнергии, необходимостью замены сетей электропитания и управления.

Финансирование работ по реконструкции светофорных объектов будет осуществляться в рамках Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.