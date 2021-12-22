У Києві закривають ярмарки з ялинками, але не всі: у чому причина

У Києві закривають ярмарки з ялинками, які працюють без дозволу. Вчора демонтували дев’ять локацій у п’яти районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

Офіційні ярмарки з продажу новорічних дерев почали працювати з 15 грудня. Під час перевірки інспекція благоустрою вже виявила близько 20 локацій, розміщених без дозвільних документів, повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

"Не зважаючи на морозну сніжну погоду, демонтажні бригади звільняють газони і тротуари від незаконних ялинкових базарів. Контроль за розміщенням ярмарків триватиме й надалі", - зазначив Ткаченко.

Перевірку проходять й офіційні точки продажу. У разі виявлення порушень на таких локаціях, як наприклад, на проспекті Правди, дозвільні документи можуть бути анульовані, а майданчик - переміщений, додали в КМДА.