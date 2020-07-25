У Києві закрили на карантин монастир ПЦУ

У Києві у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі виявили коронавірус. Його закрили на карантин.

Про це повідомляє прес-служба монастиря у Facebook.

Як повідомляється, коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили серед жителів монастиря.

"Відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України, розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, раніше у Києві через коронавірус закривали на карантин Свято-Вознесенський Флорівський монастир.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Одесі в дитячому будинку "Перлинка" стався спалах коронавірусу.

Крім того, у Бердянську зросла кількість хворих на коронавірус співробітників підстанції швидкої медичної допомоги.