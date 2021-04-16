У Києві закрили два ресторани з-за порушення карантину

У Києві закрили за порушення карантину два ресторану "Хлібний". На керівників закладів склали адміністративні протоколи.

"На підставі виявлених порушень на керівників установ складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч грн", - заявили в КМДА.

Порушення виявили у ресторанах "Хлібний" на вулиці Льва Толстого, 11/61 і на вулиці Богдана Хмельницького, 32.

Нагадаємо, днями в Києві продовжили термін дії жорсткого карантину до 30 квітня. На час локдауна у столиці заборонено, зокрема, приймати відвідувачів кафе і ресторанами. Дозволяється лише вести торгівлю на винос і здійснювати адресну доставку.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві можуть послабити локдаун після 30 квітня, якщо зменшиться кількість заповнених COVID-ліжок у лікарнях.