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У Києві зачинять станцію метро "Палац спорту": дата

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 12:33
У Києві зачинять станцію метро "Палац спорту": дата Фото: у Києві зачинять станцію метро "Палац спорту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 4 липня станція метро Палац спорту частково не буде працювати. Обмеження вводитимуться у зв’язку з проведенням антитерористичних навчань у підземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

"У зв’язку із проведенням антитерористичних навчань за участю правоохоронних органів станція "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня з 8:30 до 13:30", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що пересадочний вузол "Палац спорту" - "Площа Льва Толстого" буде працювати у звичайному режимі.

Громадян попереджають, що під час проведення навчань можливе не тільки тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а іперевірка документів, що посвідчують особу.

Нагадаємо, у центрі столиці 4 липня відбудуться планові антитерористичні навчання на об’єкті масового перебування людей.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням ставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

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Київ метро ограничение
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