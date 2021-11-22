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У Києві загорілася будівля інституту автоматики. Проводиться евакуація

Автор: Ілона Свиридова

У Києві загорілася будівля інституту автоматики в Шевченківському районі. Рятувальники проводять евакуацію співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні о 12:41 у Шевченківському районі на вул.Нагірна, 22 на 4 поверсі адміністративної будівлі Київського інституту автоматики виникла пожежа на площі близько 50 квадратних метрів.

Фото: пожежа в Київському інституті автоматики (t.me/dsns_telegram)

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Проводиться евакуація співробітників інституту.

Нагадаємо, сьогодні в Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок житлового комплексу "Нивки Парк" у Святошинському районі на проспекті Перемоги.

Зокрема, сталося загоряння електрощитових з 5 по 15 поверхи, жертв і постраждалих немає.

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КиївПожежа