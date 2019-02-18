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У Києві зафіксована перша смерть від кору

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 11:37
У Києві зафіксована перша смерть від кору
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У столиці від кору померла 57-річна жінка

У Києві зафіксували перший випадок смерті від кору. Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За її словами, внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка.

"Днями в Олександрівській лікарні зафіксовано смертельний випадок через кір. Померла 57-річна жінка. Ускладненнями були тяжка пневмонія та підозра на ТЕЛА (тромбоемболію легеневої артерії, - ред.). Це - перший випадок у лікарні і в Києві", - зазначила лікар.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я закликає ЗМІ активніше інформувати українців про захворюваність на кір. Зокрема, члени комітету прийняли відповідне звернення до представників ЗМІ у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір в Україні і нерідкими випадками смерті від хвороби.

Як писало РБК-Україна раніше, з початку 2019 року від кору зафіксовано вісім смертей, серед яких двоє дітей.

Додамо, Україна опинилася на першому рядку в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.

Слід зазначити, що раніше комітет з питань охорони здоров'я вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка з вимогою скликати РНБО з приводу ситуації, яка склалася з кором.

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