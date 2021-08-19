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У Києві зафіксували три випадки рідкісної хвороби, яка передається через укуси комарів

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Четвер 19 серпня 2021 12:43
У Києві зафіксували три випадки рідкісної хвороби, яка передається через укуси комарів Фото: у Києві зафіксували три випадки хвороби після укусів комарів (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У Києві з початку 2021 року зафіксували три випадки дірофіляріозу. Це рідкісна хвороба, яка поширюється через укуси комарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський центр контролю та профілактики захворювань МОЗ.

Як відомо, захворювання провокують паразити - круглі гельмінти Dirofilaria. Вони можуть вражати як тварин, так і людей. На місці укусу комара-переносника утворюється підшкірний вузол.

Основні симптоми - набряк, почервоніння і пухлина.

Гельмінт може мігрувати під шкірою людини на відстань до 30 см. При цьому, від моменту зараження до виникнення пухлини може пройти не менше 1 місяця, а іноді - і двох років. Витягують паразита хірургічним шляхом.

Цього року в Києві витягли гельмінтів у розмірі 11, 7 і 12 см.

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