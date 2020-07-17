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У Києві зафіксували рекорд одужавших від коронавірусу

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 12:27
У Києві зафіксували рекорд одужавших від коронавірусу
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

За добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло

За минулу добу у Києві від коронавірусу одужали 160 людей. Це рекордний показник з початку епідемії.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він розповів, що за добу коронавірус підтвердили у 76 киян: 26 жінок, 42 чоловіків, 5 дівчаток та 3 хлопчиків. Одному з малюків було лише три місяці.

"Одужали за минулу добу 160 людей. Це найбільше за весь період пандемії. Всього коронавірус подолали 2320 мешканців Києва", - повідомив Кличко.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 13. На другому місці Деснянський район - 11 випадків. У Солом’янському і Шевченківському районах виявили по 9 випадків захворювання.

Нагадаємо, два дні тому у Києві зафіксували антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус.

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