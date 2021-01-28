В Києві затримується рух тролейбусів через протест ФОПів

У Києві триває марш представників руху SaveФОП. Протестувальники зараз знаходяться біля будівлі Конституційного суду, там зараз затримується рух тролейбусів.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Затримується рух тролейбусів №3,12,14 по вул. Жилянська/Антоновича в напрямку Палацу Спорту. На місце викликано поліцію.
Нагадаємо, протестувальники змінили маршрут і вирішили не йти до Офісу президента.
Сьогодні в Києві протестують представники руху SaveФОП. Вони вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Протестувальники хочуть скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.
Раніше поліція попереджала, що через протести в Києві сьогодні можуть перекрити рух в центральній частині міста.
Нагадаємо, поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки в Києві через протест ФОПів.