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У Києві затримується рух міської електрички

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 09:45
У Києві затримується рух міської електрички
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рейси скасовані у зв'язку з технічними причинами

У Києві затримується рух міської електрички. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".

З технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7407, 7408, 7501, 7503, 7502, 7421.

Крім того, за даними Google Maps, у Києві утворились пробки на дорогах. Зокрема, ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги біля станцій метро "Політичний інститут" та "Університет", також на Подолі, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, проспекті Валерія Лобановського.

За даними, Google Maps, ускладнений рух транспорту через дорожньо-транспортні пригоди.

У Києві затримується рух міської електричкиФото: пробки в Києві (Google Maps)

Незначні пробки на мосту Патона та мосту Метро. На лівому березі пробок немає.

Також видання "Інформатор" повідомляло, що сьогодні вночі за адресою вулиця Кирилівська, 160 автомобіль Volkswagen Polo в'їхав під рухомий трамвай і таким чином заблокував рух по коліях.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що по всій Україні оголошено штормове попередження. У зв'язку з цим можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Зокрема, у Карпатах можливе припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).

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