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СБУ викрила схему незаконного отримання паспортів країни ЄС в Україні

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 15:41
СБУ викрила схему незаконного отримання паспортів країни ЄС в Україні
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Вартість послуг становила від 2 до 5 тисяч євро

Служба безпеки України викрила організаторів схеми незаконного отримання громадянства однієї з країн Євросоюзу на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, угруповання, до якого входили кілька людей із західної України, налагодило схему незаконної легалізації іноземців на території ЄС.

"Для своїх клієнтів спритники підробили документи, зокрема свідоцтва про народження, довідки про наявність родичів і архівні матеріали. Вартість послуг з підготовки "пакету" становила від 2 до 5 тисяч євро", - йдеться в повідомленні.

Організатори схеми також залучили до своєї діяльності чиновника закордонної консульської установи.

"Оперативники української контррозвідки встановили понад 2 тисяч осіб, переважно громадяни РФ і країн СНД, які намагалися використовувати нелегальний механізм отримання паспортів європейської країни", - резюмується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за матеріалами СБУ ватажка диверсійної групи "ЛНР", який за завданням російських спецслужб, готував теракти проти українських політиків і активістів, засудили до 9 років тюрми.

Також РБК-Україна писало, що у Києві викрили казино, яке діяло при пособництві правоохоронців.

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