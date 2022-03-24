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У Києві затримали прихильника "руського мира". Закликав до зміни кордонів України

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Київ, Четвер 24 березня 2022 13:51
У Києві затримали прихильника "руського мира". Закликав до зміни кордонів України Фото: у Києві затримали прихильника "руського мира" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві затримали прихильника "руського мира". Він закликав через соціальні мережі до зміни меж території України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

У поліцію Дніпровського управління поліції Києва надійшла інформація про чоловіка, який, ймовірно, є прихильником "руського мира".

Правоохоронці провели обшук в його квартирі, в результаті чого встановили, що чоловік через соціальні мережі поширював матеріали із закликами про насильницьку зміну кордонів України, а також підтримував і вітав злочинні дії РФ.

Крім того, в ході обшуку квартири поліцейські виявили та вилучили три гранати ВОГ-25П, корпус гранати РГД-5 і запал до ручної гранати УЗРГМ-2.

Власником боєприпасів і прихильником "руського мира" виявився 45-річний місцевий житель, уродженець Росії, який має подвійне громадянство.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – Незаконне зберігання та поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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