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В Киеве задержали сторонника "русского мира". Призывал к изменению границ Украины

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Киев, Четверг 24 марта 2022 13:51
В Киеве задержали сторонника "русского мира". Призывал к изменению границ Украины Фото: В Киеве задержали сторонника "русского мира" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве задержали сторонника "русского мира". Он призывал через социальные сети к изменению границ территории Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В полицию Днепровского управления полиции Киева поступила информация о мужчине, который, вероятно, является сторонником "русского мира".

Правоохранители провели обыск в его квартире, в результате чего установили, что мужчина через социальные сети распространял материалы с призывами о насильственном изменении границ Украины, а также поддерживал и приветствовал преступные действия РФ.

Кроме того, в ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли три гранаты ВОГ-25П, корпус гранаты РГД-5 и запал к ручной гранаты УЗРГМ-2.

Владельцем боеприпасов и сторонником "русского мира" оказался 45-летний местный житель, уроженец россии, имеющий двойное гражданство.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители начали уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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