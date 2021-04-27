Дозволяв ресторанам працювати під час локдауну: у Києві на хабарі затримали поліцейського

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури під час одержання неправомірної вигоди затримано заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

Слідчі задокументували одержання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів харчування. Правоохоронці затримали його під час одержання ще 13 тис. грн неправомірної вигоди.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. За місцем роботи затриманого тривають обшуки", - повідомили в прокуратурі.