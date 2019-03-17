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У Києві затримали підозрюваних в розбійному нападі та вбивсті у Вінницькій області

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 17:14
У Києві затримали підозрюваних в розбійному нападі та вбивсті у Вінницькій області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В даний час правоохоронці займаються пошуком третього підозрюваного

У Києві оперативники вінницького департаменту карного розшуку та бійці спецпідрозділу КОРД здійснили затримання двох осіб, які 15 березня у Шаргородському районі Вінницької області здійснили розбійний напад та вбили 34-річного чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Затриманими виявились 30-річний уродженець Вінницькою області, який неодноразово був притягнутий до кримінальної відповідальності, а також його 23-річний спільник, з яким вони останній час проживали в столиці України.

"Двоє осіб, інформація щодо яких надавалась в орієнтуванні,  розшукані поліцією,  з’ясовано, що вони не причетні до вчинення цих злочинів", - повідомили правоохоронці.

В даний час правоохоронці розшукують третього злочинця, який підозрюється у вчиненні розбійного нападу та умисного убивства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Полтаві затримали підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів. Оперативники спільно з працівниками СБУ під керівництвом прокуратури із залученням спецпідрозділу "КОРД" затримали угруповання осіб, які підозрюються у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, серед них замах на умисне вбивство та розбій

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