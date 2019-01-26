У Києві затримали організаторів нелегального ігорного бізнесу

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних та у приміщеннях гральних закладів

У Києві правоохоронці затримали групу осіб, що займалась наданням доступу до заборонених азартних ігор під виглядом інтернет-лотерей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури міста Київ.

Повідомляється, що правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваних. Також обшуки відбулись у приміщеннях гральних закладів "Золота Підкова" та "Лотерея", де було вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, якими здійснювали легалізацію отриманих коштів.

"За результатами відповідних експертиз та оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити організаторів нелегального бізнесу. Ними виявилися троє місцевих мешканців", - повідомили в прокуратурі.

В даний час підозрюваних затриманому та оголошену підозри за ч. 2 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) та ч.2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львові засудили 21 людину за організацію діяльності мережі гральних закладів. Правоохоронці встановили причетність до діяльності підпільних закладів 21 особи організаторами якого були жителі Києва, Київської області, Кривого Рогу і Львова.