У Києві затримали чоловіка, який вистрелив в обличчя 5-річному хлопчику

Правоохоронці затримали підозрюваного, йому загрожує до 7 років позбавлення волі

В Киеве у одного из магазинов в Деснянском районе произошел словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо 5-летнему мальчику, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, стрельба произошла на улице Шолом-Алейхема.

На месте к стражам порядка обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал правонарушитель.

Они сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ругаться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка. После содеянного подозреваемый скрылся.

"Мальчика врачи "скорой" сразу госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время отработки территории сотрудники полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Мужчину доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента", - сообщают в полиции.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Как писал Styler, полиция около 15:00 задержала двух подозреваемых, на вид им примерно 20 лет - их отвезли в местное управление полиции.

По сообщениям очевидцев, мама проходила мимо аптеку, что напротив АТБ, при выходе из нее двое парней выстрелили в ребенка, ей попали в глаз.

Также сообщалось, что возле одного из кафе-баров Одессы мужчина устроил стрельбу, в результате чего трое посетителей были ранены.