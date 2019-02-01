У Києві затримали чоловіка, який вистрелив в обличчя 5-річному хлопчику

Правоохоронці затримали підозрюваного, йому загрожує до 7 років позбавлення волі
В Киеве у одного из магазинов в Деснянском районе произошел словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо 5-летнему мальчику, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.
Как сообщается, стрельба произошла на улице Шолом-Алейхема.
На месте к стражам порядка обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал правонарушитель.
Они сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ругаться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка. После содеянного подозреваемый скрылся.
"Мальчика врачи "скорой" сразу госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время отработки территории сотрудники полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Мужчину доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента", - сообщают в полиции.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Как писал Styler, полиция около 15:00 задержала двух подозреваемых, на вид им примерно 20 лет - их отвезли в местное управление полиции.
По сообщениям очевидцев, мама проходила мимо аптеку, что напротив АТБ, при выходе из нее двое парней выстрелили в ребенка, ей попали в глаз.
Также сообщалось, что возле одного из кафе-баров Одессы мужчина устроил стрельбу, в результате чего трое посетителей были ранены.