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У Києві затримали іноземця з партією кокаїну на 11 млн гривень

Фото: поліція Києва (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві затримали іноземця, який організував постачання і збут наркотиків у столиці. Правоохоронці вилучили у чоловіка партію кокаїну на 11 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано іноземного громадянина за фактом незаконного зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", - йдеться у повідомленні.

Так, в ході обшуків за місцем проживання і в приміщенні, де виготовлялися наркотики, поліція вилучила у чоловіка близько 2 кг кокаїну, грошові кошти - близько 3700 доларів і 8000 гривен, долари з ознаками підробки, 2 предмета схожих на вогнепальну зброю, 21 патрон, мобільний телефон і банківську карту.

У ОГП зазначили, що вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 11 млн гривень.

Нагадаємо, раніше в Україні винесли вирок наркокур'єру з міжнародного злочинного угруповання. Він ввозив в країну кокаїн з Латинської Америки.

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