У Києві затримали іноземця з партією кокаїну на 11 млн гривень

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано іноземного громадянина за фактом незаконного зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", - йдеться у повідомленні.

Так, в ході обшуків за місцем проживання і в приміщенні, де виготовлялися наркотики, поліція вилучила у чоловіка близько 2 кг кокаїну, грошові кошти - близько 3700 доларів і 8000 гривен, долари з ознаками підробки, 2 предмета схожих на вогнепальну зброю, 21 патрон, мобільний телефон і банківську карту.

У ОГП зазначили, що вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 11 млн гривень.