У Києві колишнього банкіра затримали на хабарі за посаду в Нацбанку

Служба безпеки України затримала колишнього заступника глави правління одного з комерційних банків на хабарі. Він "продавав" посаду начальника одного з управління Національного банку за 25 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як зазначили правоохоронці, екс-банкір робив вигляд, що працює в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. За його словами, частина хабара повинна була розподілитися між учасниками конкурсної комісії для призначення кандидата на посаду.

"Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів", - розповіли в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії щодо викриття схеми, встановлення всіх причетних і обставин злочину.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ затримала на хабарі в 1,8 мільйона гривень голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня.

Також повідомлялося, що у середині червня головам НАБУ і САП пропонували рекордний хабар у 6 мільйонів доларів.