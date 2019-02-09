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Правоохоронці заявили про штурм управління поліції в Києві


В результаті затримано 40 людей

Правоохранители задержали в Киеве около 40 человек при попытке "штурма управления полиции", в результате инцидента троих полицейских доставляют в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

В полиции сообщают, что это произошло после того, как с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - указали в полиции.

В результате происшествия троих полицейских госпитализировали.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил адвокат Маси Найем, ему известны имена 19 задержанных. Один из них - Богдан Ходоковський, которому при задержании сломали зуб. Наем добавил, что задержанных должны отпустить не позднее 18:45.

"Сейчас продолжаются следственные действия. По итогам будет понятно: задержат кого-то в порядке ст. 208 УПК или отпустят. Время задержания 15:45. То есть тех, кого не задерживают, должны отпустить не позднее 18:45", - написал он на странице в Facebook.

Напомним, сегодня во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади, вблизи съезда партии Юлии Тимошенко, правоохранители задержали около десяти активистов

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