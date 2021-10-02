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У Києві на Південному мосту обмежили рух транспорту на 2,5 місяці

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Київ, Субота 02 жовтня 2021 09:00
У Києві на Південному мосту обмежили рух транспорту на 2,5 місяці Фото: Південний міст Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Південному мосту обмежили рух транспорту через ремонтні роботи. Вони будуть тривати декілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Сьогодні розпочинається ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега.

Триватимуть роботи до середини грудня. За цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів.

На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 - очікують заміни.

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