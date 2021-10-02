У Києві на Південному мосту обмежили рух транспорту на 2,5 місяці
Фото: Південний міст Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на Південному мосту обмежили рух транспорту через ремонтні роботи. Вони будуть тривати декілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Сьогодні розпочинається ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега.
Триватимуть роботи до середини грудня. За цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів.
На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 - очікують заміни.