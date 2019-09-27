У Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину Шмідт

Затриманою на хабарі в одну тисячу доларів в Києві виявилася приватна виконавець Катерина Шмідт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні фото, опубліковані виданням "Апостроф".

Як відомо, про затримання приватного виконавця вчора повідомляла прокуратура Києва.

"Зловмисниця вимагала від громадянина 1000 доларів США за винесення постанови про зупинення виконавчого провадження і видалення його даних з Єдиного реєстру боржників. Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі усієї суми неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

За даними прокуратури, в ході проведення невідкладних обшуків були вилучені пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які направлять на експертизу.

В даний час тривають першочергові слідчі дії, розслідується кримінальне провадження по ч. 4 ст. 368-4 КК України.

"Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook уточнив, що Шмідт відома "у вузьких колах" саме тим, що закриває провадження і видаляє дані про боржників з реєстру за хабарі.

Як відомо, введення інституту приватних виконавців було передбачено законом України від 2016 року, згідно з яким приватний виконавець є суб'єктом незалежної професійної діяльності. При цьому він не може займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Раніше Катерина Шмідт раніше засвітилася в програмі "Наші гроші", "Ось воно як" з Денисом Бігусом, де вона з Іваном Жаботинським міркувала саме про боротьбу з корупцією в Україні.