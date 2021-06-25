RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Києві на вихідних перекриють вулицю Борщагівську

Автор: РБК-Україна

Протягом наступних довгих вихідних в Києві діятимуть обмеження на рух транспорту по вулиці Борщагівська. Рух перекриють з 26 по 28 червня.

Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".

Так, обмеження діятимуть з 00:00 26 червня до 15:00 28 червня.

"Розпочинаються фінальні роботи на проїжджій частині вул. Борщагівської. Упродовж 26-28 червня заплановано влаштувати верхній шар покриття на ділянці від Індустріального шляхопроводу до просп. Повітрофлотського. Роботи виконуватимуть у напрямку вулиці Жилянської", - йдеться в повідомленні.

Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено. Можливі тимчасові перекриття заїздів до прилеглих територій.

Раніше повідомлялося, що Києві на кілька днів обмежать автомобільний рух на проспекті Степана Бандери. Обмеження діятиме з 25 по 28 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ограничение движения