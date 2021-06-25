В Києві на вихідних перекриють вулицю Борщагівську

Протягом наступних довгих вихідних в Києві діятимуть обмеження на рух транспорту по вулиці Борщагівська. Рух перекриють з 26 по 28 червня.

Так, обмеження діятимуть з 00:00 26 червня до 15:00 28 червня.

"Розпочинаються фінальні роботи на проїжджій частині вул. Борщагівської. Упродовж 26-28 червня заплановано влаштувати верхній шар покриття на ділянці від Індустріального шляхопроводу до просп. Повітрофлотського. Роботи виконуватимуть у напрямку вулиці Жилянської", - йдеться в повідомленні.

Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено. Можливі тимчасові перекриття заїздів до прилеглих територій.