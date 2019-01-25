Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується сніг, вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 25 січня 2019 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -2 до -4, вночі від -2 до -7. На півночі України вдень очікується невеликий сніг, температура повітря від -3 до -5, вночі від -3 до -8. В центрі вдень без опадів, від -2 до +1, вночі від -2 до -5.

У східних областях сухо, температура вдень від +3 до -1, вночі від +1 до -1. На півдні України вдень від +4 до +6, вночі від 0 до +2. У Криму вдень від +8 до 10, вночі від +2 до +4.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 25 січня хмарно, очікується невеликий сніг, вдень від -3 до -5, вночі від -6 до -8, вітер східний, 7-12 м/с.