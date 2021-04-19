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У Києві другий тиждень поспіль знижується захворюваність на грип

Автор: РБК-Україна

У Києві другий тиждень поспіль зменшується захворюваність на грип та ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіли понад 18 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У столиці за 15-ю тиждень зареєстровано 18 785 хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 15,5%. Наразі показник захворюваності становить 633,1", - йдеться в повідомленні.

У цілому в Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 19% у порівнянні з попереднім тижнем.

За минулий тиждень у столиці захворіли 4028 дітей (зниження на 19,9%), дорослих - 14757 осіб (зниження на 18,2%).

"У структурі захворюваності діти складають 21,4%, а на попередньому тижні - 21,7%. 41,8% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 22,5% - зареєстровано 1683 випадку", - йдеться в повідомленні.

В медичні установи доправили 1112 осіб, з них 47 дітей.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 квітня, в Україні підтвердили понад 6 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

Крім того, у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

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