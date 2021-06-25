У Києві другий день поспіль фіксують нові температурні рекорди

Температура повітря в Києві оновила свої рекордні показники за вчорашній день. Встановлення нових температурних рекордів відбувається другий день поспіль.

"Температурні рекорди червня тривають", - зазначили в обсерваторії.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

Мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році.