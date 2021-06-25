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У Києві другий день поспіль фіксують нові температурні рекорди

Автор: Андрій Василюк

Температура повітря в Києві оновила свої рекордні показники за вчорашній день. Встановлення нових температурних рекордів відбувається другий день поспіль.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Температурні рекорди червня тривають", - зазначили в обсерваторії.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

Мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році.

Напередодні, 24 червня, в обсерваторії повідомили, що 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила 27,0 градусів тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році. Крім того, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до 33,7 градусів, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6 градусів.

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