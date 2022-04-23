У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть

На час повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсуватимуть потяги зеленої лінії через Південний міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський метрополітен.
"Просимо дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години! Підземні станції метро продовжують працювати як укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко застеріг киян та гостей міста щодо можливих провокацій у Великодню ніч.
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