У Києві під час оформлення аварії збили поліцейську

У Києві сьогодні, 14 травня, під час оформлення дорожньо-транспортної аварії збили співробітницю патрульної поліції. Постраждалу терміново госпіталізували з серйозними травмами.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram-каналі.

Близько 15 години дня під час патрулювання на проспекті Палладіна правоохоронці помітили аварію між іномаркою Nissan та невідомим автомобілем, який зник з місця події.

Під час оформлення ДТП співробітниця поліції стояла між службовим автомобілем та пошкодженою іномаркою.

"У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції", - розповіли правоохоронці.

В результаті інциденту патрульна отримала відкритий перелом правої гомілки, закритий перелом лівої гомілки, травму живота та закриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, у Харкові сталася аварія за участі автомобіля патрульної поліції та Daewoo Lanos, жертвами якої стали 4 людини.

Крім того, на автодорозі Київ-Харків перевернувся автомобіль з правоохоронцями, в результаті чого одна людина загинула.