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У Києві під час конфлікту в супермаркеті чоловік отримав удар ножем

Автор: Дмитро Левицький

У Києві під час конфлікту в супермаркеті постраждав чоловік. Його поранили розкладним ножем у живіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За даними поліції, на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав з карману розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.

Свідки події викликали бригаду швидкої допомоги, яка забрала потерпілого в лікарню.

Поліцейські затримали правопорушника, ним виявився 23-річний киянин. Затриманий і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців, а тепер може на 8 років сісти у в'язницю.

Фото: конфлікт у столичному супермаркеті (kyiv.npu.gov.ua)

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Київконфликт