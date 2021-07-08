У Києві під час конфлікту в супермаркеті чоловік отримав удар ножем

За даними поліції, на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав з карману розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.

Свідки події викликали бригаду швидкої допомоги, яка забрала потерпілого в лікарню.

Поліцейські затримали правопорушника, ним виявився 23-річний киянин. Затриманий і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців, а тепер може на 8 років сісти у в'язницю.

Фото: конфлікт у столичному супермаркеті (kyiv.npu.gov.ua)