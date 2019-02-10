У Києві тимчасово змінять роботу кілька тролейбусів

Зміни графіка пов'язані з ліквідацією аварії на водопровідній мережі
В Киеве изменили маршрут движения троллейбусов №16, №6, №18 в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как сообщается, в воскресенье, 10 февраля, продолжено выполнение работ по ликвидации аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25.
"Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. В. Черновола до Майдана Независимости закрыто", - говорится в сообщении.
Для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение по следующим маршрутам:
Также сообщается об изменении движения троллейбусов № 19 и №23.
"С 6:15 изменено движение троллейбусов маршрутов №19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала" (ул. Дорогожицкая, 2)", - добавили в ведомстве.
Движение троллейбусов маршрута № 19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по улице Ильенка.
Напомним, в киевском метрополитене появятся табло с обратным отсчетом времени до прибытия поездов.
Ранее сообщалось, что ремонт и строительство дорог государственного значения в Украине в 2019 году будет направлено 19 млрд грн.