У Києві тимчасово змінять роботу кілька тролейбусів

Зміни графіка пов'язані з ліквідацією аварії на водопровідній мережі

В Киеве изменили маршрут движения троллейбусов №16, №6, №18 в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщается, в воскресенье, 10 февраля, продолжено выполнение работ по ликвидации аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25.

"Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. В. Черновола до Майдана Независимости закрыто", - говорится в сообщении.

Для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение по следующим маршрутам:

временного автобусного маршрута № 16Тр "Майдан Независимости - ул. Дорогожицкая";

троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута № 16 от ул. Академика Туполева к станции метро "Площадь Льва Толстого";

троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Также сообщается об изменении движения троллейбусов № 19 и №23.

"С 6:15 изменено движение троллейбусов маршрутов №19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала" (ул. Дорогожицкая, 2)", - добавили в ведомстве.

Движение троллейбусов маршрута № 19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по улице Ильенка.

Напомним, в киевском метрополитене появятся табло с обратным отсчетом времени до прибытия поездов.

Ранее сообщалось, что ремонт и строительство дорог государственного значения в Украине в 2019 году будет направлено 19 млрд грн.