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У Києві відновлюють роботу сільськогосподарські ярмарки

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 19:36
У Києві відновлюють роботу сільськогосподарські ярмарки
Фото: торгівля (РБК-Україна)

Ярмарки відбудуться з 26 травня

У Києві відновлюють роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки. Вони будуть працювати вже у вівторок.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Ярмарки працюватимуть за дотримання масочного режиму і соціальної дистанції.

Так, 26 ярмарки відбудуться у:

  • у Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Подільському районі - вул. Оболонська, 23-35;
  • у Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5;
  • у Шевченківському районі - вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

27 травня:

  • у Дніпровському районі - просп. Соборності, 2-20;
  • у Печерському районі - вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • у Подільському районі - просп. Правди, 5-11.

28 травня:

  • у Голосіївському районі - вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
  • у Дніпровському районі - б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
  • у Печерському районі - вул. Московська, 31/33;
  • у Подільському районі - вул. Оболонська, 23-35;
  • у Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5.

29 травня:

  • у Голосіївському районі - просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Деснянському районі - вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • у Дніпровському районі - вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі - пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
  • у Солом’янському районі - вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
  • у Шевченківському районі - вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

31 травня:

  • у Дніпровському районі - вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Нагадаємо, 25 травня метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття.

Крім того, у Києві вже відкрили 43 ринку.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Київярмарка
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