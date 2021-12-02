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У Києві відновили рух "синьою" гілкою метро. Потерпілу направили в лікарню

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Четвер 02 грудня 2021 19:06
У Києві відновили рух "синьою" гілкою метро. Потерпілу направили в лікарню Фото: у Києві відновили рух "синьою" гілкою метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні у Києві один з пасажирів метро потрапив під поїзд. Після госпіталізації потерпілої - рух "синьою" гілкою було відновлено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського метрополітену.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Палац "Україна", - пише пресслужба.

Фото: у Києві відновили рух "синьою" гілкою метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як відзначає ДСНС, рятувальники за допомогою нош дістали потерпілу, яка впала на колії. Після цього її госпіталізували. Наразі її стан невідомий.

Правоохоронці, зі свого боку, встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під поїзд.

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