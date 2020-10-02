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У Києві біля залізничного вокзалу сталася стрілянина

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 2 жовтня, у Києві на площі Вокзальній сталася стрілянина. В результаті інциденту жінка була поранена.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків перебувала група у складі трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт. Чоловік вистрілив у бік жінки з пневматичного пістолету.

"Потерпіла отримала незначне пошкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася", - йдеться в повідомленні.

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Учасників конфлікту доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

Зібрані відомості по даному факту зареєстровані у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, що під Києвом двоє чоловіків зі зброєю пограбували бізнесмена. Зловмисники викрали 200 тисяч доларів і зникли у невідомому напрямку на автомобілі потерпілого.

Крім того, в Харкові напали на жінку і викрали її автомобіль. Причетної до скоєння злочину розшукали і затримали.

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