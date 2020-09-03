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У Києві відновили електропостачання після аварії

Київ, Четвер 03 вересня 2020 14:56
У Києві відновили електропостачання після аварії
Фото: ремонтні роботи (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Електропостачання підстанції "Пріорська", де раніше аварійно відключився трансформатор, відновили. Мова йде про будинки у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Подільському районах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Водопостачання та водовідведення у зоні відключення нормалізували.

Зазначимо, в зв'язку з аварією без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі.

Нагадаємо, у серпні в районі Майдану Незалежності сталася аварія на електромережах, у зв'язку з цим були знеструмлені "Великий" і "Малий" фонтани.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва через аварію без світла залишилися дві вулиці.

Крім того, 17 серпня у центрі Києва сталася аварія, через яку 71 будинок залишився без світла.

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