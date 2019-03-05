У Києві ввечері утворились пробки

Рух транспорту ускладнено на мосту Метро та Південному мосту

В Киеве вечером во вторник, 5 марта образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Глыбочицкой, на Вознесенском спуске, улице Сечевых стрельцов, улице Глебова, улицы Вячеслава Черновола, улице Жилянской, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, улицы Николая Гринченко, улице Антоновича, бульваре Дружбы народов, бульваре Леси Украинки, улице Лаврской, Набережном шоссе, бульваре Шевченко, улице Бассейной, улице Крещатик и улице Михаила Грушевского.

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Золотые ворота", "Театральная", "Университет", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Голосеевская", "Шулявская", "Берестейская", "Майдан Независимости". Движение транспорта затруднено на мосту Метро и Южном мосту.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Также пробки зафиксированы на левом берегу. В частности, на проспекте Юрия Гагарина, улице Евгения Сверстюка, Днепровской набережной.

РБК-Украина писало о погоде в Украине 6 марта. Как отмечается, в некоторых регионах страны завтра ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью от -2 до +3 градусов. На юге страны, в Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской областях-до +14. В Карпатах в течение суток до +2.