У Києві ввечері утворились пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту ускладнено на мосту Метро та Південному мосту

У Києві ввечері у вівторок, 5 березня утворилися багаточисленні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на вулиці Глибочицькій, на Вознесенському узвозі, вулиці Січових стрільців, вулиці Глібова, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого, вулиці Миколи Грінченка, вулиці Антоновича, бульварі Дружби народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Лаврській, Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, вулиці Хрещатик та вулиці Михайла Грушевського.

Крім цього, затори зафіксовані в районі станцій метро "Золоті ворота", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Берестейська", "Майдан Незалежності". Рух транспорту ускладнено на мосту Метро та Південному мосту.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Також пробки зафіксовані на лівому березі. Зокрема, на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Євгена Сверстюка, Дніпровській набережній.

РБК-Україна писало про погоду в Україні 6 березня. Як зазначається, у деяких регіонах країни завтра очікується невеликий мокрий сніг. Температура вночі від -2 до +3 градусів. На півдні країни, у Дніпропетровській, Донецькій і Закарпатській областях-до +14. В Карпатах упродовж доби до +2.