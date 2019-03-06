У Києві ввечері утворились численні пробки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки зафіксовані в районі станцій метро "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів"

У Києві ввечері у вівторок, 6 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці В'ячеслава Чорновола, на Повітрофлотському проспекті, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Великій Васильківській, вулиці Короленківській, вулиці Миколи Грінченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського. Також пробки на вулиці Хрещатик та вулиці Володимирській.

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Берестейська", "Майдан Незалежності".

Фото: пробки в Києві (скріншот)

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності та на проспекті Юрія Гагаріна.

Також ускладнений рух транспорту на мосту Метро, Південному мосту та Гаванському мосту.

Нагадаємо, у Києві завтра, 7 березня, у зв’язку із ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мосту.