ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві ввечері утворились численні пробки

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 17:46
У Києві ввечері утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки зафіксовані в районі станцій метро "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів"

У Києві ввечері у вівторок, 6 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці В'ячеслава Чорновола, на Повітрофлотському проспекті, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Великій Васильківській, вулиці Короленківській, вулиці Миколи Грінченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського. Також пробки на вулиці Хрещатик та вулиці Володимирській.

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Берестейська", "Майдан Незалежності".

 
Фото: пробки в Києві (скріншот) 

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності та на проспекті Юрія Гагаріна.

Також ускладнений рух транспорту на мосту Метро, Південному мосту та Гаванському мосту.

Нагадаємо, у Києві завтра, 7 березня, у зв’язку із ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мосту.

У Києві утворилися численні затори У Києві утворилися численні затори
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся