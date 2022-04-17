У Києві вранці чули вибухи. В КМДА пояснили, в чому причина

Так, ввечері та вранці в місті лунали сигнали повітряної тривоги. Однак перший заступник мера запевнив, вибухів не було.

"Попри те, що в Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги, у столиці спокійно - ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони", - розповів Поворозник.

Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 квітня в Києві прогриміло кілька потужних вибухів. Внаслідок цього частина Київської області була знеструмлена.

Додамо, вчора, 16 квітня, Лівий берег Києва піддався обстрілу. В результаті інциденту загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

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