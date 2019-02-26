У Києві зранку утворилися багаточисленні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух значно ускладнено на лівому березі міста

У Києві зранку 26 лютого, станом на 09:10, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Набережно-Рибальська, Набережне шосе, Володимирському узвозі, вулиці Велика Житомирська, вулиці Бульварно-Кудрявська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Михайла Бойчука.

Крім того, рух ускладнено на вулиці Велика Васильківська, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги та проспекті Леся Курбаса.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Голосіївська", "Дарниця", "Славутич", "Осокорки".

Крім того, рух ускладнено на Дарницькому мосту, мосту Патона та Північному мосту.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, вулиці Центральна, Харківському шосе, проспекті Визволителів, Броварському проспекті.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 26 лютого, прогнозують мокрий сніг, місцями дощ. Поривчастий північно-західний вітер. Вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень 0+3 градуси.

РБК-Україна писало, що у Канаді через складні погодні умови на трасі в провінції Онтаріо зіткнулися близько 70 автомобілів.