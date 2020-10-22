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У Києві влаштували акцію протесту, перекритий Хрещатик

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві 22 жовтня поновилися протести інвесторів банку "Аркада". Демонстранти перекрили рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція протесту почалася о 8:30 - тоді учасники провели мітинг поблизу Офісу президента на Банковій. Після демонстранти вирушили до Київської міською державної адміністрації. Вони планують звернутися до мера Києва Віталія Кличка. Акція запланована до 20:00.

Мітингувальники вимагають будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патриотка на озерах".

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Як повідомили в КМДА, через проведення акції протесту затримується рух автобусів №24 та 114. Їх рух організовано за схемою вихідного дня.

Останній раз інвестори банку "Аркада" протестували в центрі Києва тиждень тому, 16 жовтня. Тоді також перекривали Хрещатик.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру президенту банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в сумі 50 млн гривень. Крім того, суд його заарештував.

Відзначимо, що поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

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