У Києві на Троєщині сталася бійка із застосуванням зброї, є постраждалі

У п'ятницю ввечері, 4 жовтня, поблизу столичного мікрорайону "Троєщина" сталася бійка із застосуванням вогнепальної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як зазначається, бійка сталася на парковці на вулиці Закревського. Після бійки на місці залишився один потерпілий, який отримав травму голови та перелом ноги і був госпіталізований. Також були чутні постріли.

"По місту введено оперативний план "Сирена" по розшуку і затриманню осіб на автомобілях Chevrolet і Volkswagen, які зникли з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві затримали колишнього сержанта поліції, який разом з іншим зловмисником напав на 17-річного студента і побив жінку. Суд відправив його в СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталося ДТП за участі мотоцикліста та легковика. Водій в результаті зіткнення опинився на капоті автомобіля й не зміг обійтися без допомоги медиків.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Броварах 26 вересня автомобіль в'їхав у зупинку з людьми. У результаті аварії одна людина загинула і ще двоє були травмовані. З'ясувалося, що за кермом автомобіля знаходився співробітник поліції охорони Київської області.