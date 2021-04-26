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У Києві третій тиждень поспіль знижується захворюваність на грип

Автор: РБК-Україна

У Києві третій тиждень поспіль зменшується захворюваність на грип та ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч людей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У столиці за 16-й тиждень зареєстровано 14 749 хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 33,7%. Зараз показник захворюваності становить 497", - йдеться в повідомленні.

Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 21,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

За минулий тиждень у столиці захворіли 3 032 дитини (зниження на 24,7%), дорослих - 11 717 осіб (зниження на 20,6%).

"У структурі захворюваності діти становлять 20,6%, а на попередньому тижні - 21,4%. 40% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 27,9% - зареєстровано 1213 випадки", - йдеться в повідомленні.

До медичних закладів доставили 961 людину, з них 42 дитини.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 квітня, в Україні підтвердили трохи понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

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